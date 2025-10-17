„Hab‘ nicht geglaubt, dass ihr mich stoppen könnt“

In der Nacht zum Freitag fiel Polizisten, die gegen 1.45 Uhr in Langenstein entlang der B3 zu „lasern“ begonnen hatten, ein Mercedes auf, der um 1.59 Uhr mit 157 km/h unterwegs war. Die Beamten hängten sich sofort an den Auspuff des Rasers und die Tachonadel schlug bis 200 km/h aus.