Marsch-Show

In Linz schlägt ein großes Herz für Blasmusik

Oberösterreich
17.10.2025 15:00
(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Am 18. und 19. Oktober erlebt Linz ein musikalisches Wochenende der Superlative: Mit dem allerersten Austria Tattoo in der TipsArena und dem unterhaltsamsten Orchesterwettbewerb „Let Me Entertain You“ im Brucknerhaus wird Blasmusik neu gelebt. „Das Best of Blasmusik“ wird vom OÖ Blasmusikverband ausgerichtet.

Was in Edinburgh und Basel längst Kult ist, kommt nun als fulminante Marsch- und Showinszenierung nach Oberösterreich. Am Samstag, 18. Oktober, feiert das Austria Tattoo – eine Marsch-Show – seine Österreich-Premiere in der TipsArena Linz.

Zwei Shows sind angesetzt
Nationale Spitzenformationen wie der Musikverein Altenhof (Bundessieger 2024), die Bundesmusikkapelle Stans, die Polizeimusik OÖ und die Militärmusik OÖ treffen auf internationale Stars wie die K&G Marching Showband aus Leiden (NL) – vielfache Weltmeister, bekannt für ihre atemberaubende Präzision und Dynamik. Die Formation Drumhead sorgt mit mitreißender Rhythmik für Gänsehaut.

Zwei Shows (14 und 19.30 Uhr) versprechen ein musikalisches Spektakel, das die Halle in eine Klangarena verwandelt. Am Sonntag, 19. Oktober, geht es im Brucknerhaus Linz weiter mit „Let Me Entertain You“ – dem unterhaltsamsten Orchesterwettbewerb des Jahres.

Vier ausgewählte Ensembles treten mit kreativen Programmen gegeneinander an, begleitet von einer Fachjury, in der auch die Band Folkshilfe vertreten ist.

Das Publikum darf sich auf überraschende Showelemente, musikalische Vielfalt und einen gemeinsamen Abschlusssong freuen. Beginn ist um 10 Uhr – ein Vormittag voller Klang, Charme und Wettbewerb. Ob Austria Tattoo oder Brucknerhaus –Für alle Veranstaltungen gibt es noch (wenige) Tickets!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
