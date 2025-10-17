In Linz schlägt ein großes Herz für Blasmusik

Zwei Shows sind angesetzt

Nationale Spitzenformationen wie der Musikverein Altenhof (Bundessieger 2024), die Bundesmusikkapelle Stans, die Polizeimusik OÖ und die Militärmusik OÖ treffen auf internationale Stars wie die K&G Marching Showband aus Leiden (NL) – vielfache Weltmeister, bekannt für ihre atemberaubende Präzision und Dynamik. Die Formation Drumhead sorgt mit mitreißender Rhythmik für Gänsehaut.