Salzkammergut Advent mit Handwerk, Herz, Tradition

Advent liegt in der Luft: Ab Ende November laden Märkte in Oberösterreich und Salzburg ein, sich auf das Fest der Sinne einzustimmen. Duftende Maroni, heißer Glühwein, die Melodien der Bläser und das Funkeln der Sterne in der klaren Nacht: Geboten werden unverfälschte Erlebnisse!
Lichter, Tannenduft, Sehnsucht – die besinnliche Zeit des Jahres rückt näher. Die Vorbereitungen auf den Salzkammergut Advent laufen auf Hochtouren. Sieben Regionen laden zu stimmungsvollen Märkten ein. „Wir setzen auf Echtheit, unverwechselbare Dekoration, ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und besondere Plätze – ob am Berg oder am See“, sagt Patrick De-Bettin vom Wolfgangsee Tourismus.
Jede Region ein besonderes Erlebnis
Ab Ende November kann man in der Region Attersee-Attergau, am Mondsee, in der Fuschlseeregion, am Wolfgang- und Traunsee sowie in Bad Ischl und der Dachstein-Region die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen erleben. Jede Region setzt Schwerpunkte: In Ischl gibt es etwa einen Christkindlmarkt der Handwerker, am Mondsee auch einen Kinderadvent mit Lama-Spaziergängen. Alle beteiligten Orte bieten besondere Märkte und Veranstaltungen.
Wolfgangseer Advent von 21. November bis 21. Dezember
Der Wolfgangseer Advent, den die „Krone“ präsentiert, entfaltet seinen Zauber an drei Orten. Zwischen barockem Glanz in St. Gilgen, dem Krippendorf Strobl und St. Wolfgang mit seiner schwimmenden Friedenslicht-Laterne entsteht ab 21. November ein „Advent wie damals“ voller Tradition, Kulinarik, Musik und Herzenswärme. Mit der Wolfgangsee Schifffahrt kann man zwischen den Orten pendeln.
Die nostalgische Schafbergbahn in St. Wolfgang und die Zwölferhorn-Seilbahn in St. Gilgen bieten Adventliches am Berg – die Weihnachtszeit wird zum Wintermärchen!
