Salzkammergut Advent mit Handwerk, Herz, Tradition

Jede Region ein besonderes Erlebnis

Ab Ende November kann man in der Region Attersee-Attergau, am Mondsee, in der Fuschlseeregion, am Wolfgang- und Traunsee sowie in Bad Ischl und der Dachstein-Region die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen erleben. Jede Region setzt Schwerpunkte: In Ischl gibt es etwa einen Christkindlmarkt der Handwerker, am Mondsee auch einen Kinderadvent mit Lama-Spaziergängen. Alle beteiligten Orte bieten besondere Märkte und Veranstaltungen.