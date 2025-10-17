„Emil“ entfernt sich immer weiter vom Böhmerwald

Jene, die hoffen, dass unser aller Lieblings-Elch „Emil“ doch wieder nach Oberösterreich zurückkehrt, werden enttäuscht sein: Er tauchte jetzt im tschechischen Klatov, zu deutsch Klattau, auf, wo er beim Naschen vom Obstbaum fotografiert wurde. Der Ort ist etwa 85 Kilometer Luftlinie entfernt von jenem Platz im Böhmerwald, an dem „Emil“ am 22. September wieder in die Freiheit entlassen wurde, nachdem er zuvor bei Sattledt betäubt worden war.