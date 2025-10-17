234 Anzeigen bei einer Schwerverkehrskontrolle

Die Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck führte am Donnerstag eine Schwerpunktaktion in Frankenmarkt durch. Dabei konnten an insgesamt sieben Fahrzeugen Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt werden. Diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Weiters wurde einem Lenker der Führerschein aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel vorläufig abgenommen.



15 Fahrezeuge werden genauer überprüft

Insgesamt wurden an diesem Tag 234 Anzeigen nach der EG-Verordnung (eine Rechtsvorschrift der Europäischen Gemeinschaft), dem Kraftfahrgesetz der Straßenverkehrsordnung und dem Führerscheingesetz erstattet, 16 Sicherheitsleistungen sowie elf Organmandate wurden eingehoben. 15 Fahrzeuge wurden zur Überprüfung zur OÖ. Landesregierung geladen.