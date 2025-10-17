Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An nur einem Tag

234 Anzeigen bei einer Schwerverkehrskontrolle

Oberösterreich
17.10.2025 16:38
Bei der Schwerverkehrskontrolle wurden viele Mängel entdeckt (Symbolbild)
Bei der Schwerverkehrskontrolle wurden viele Mängel entdeckt (Symbolbild)(Bild: LPD-Burgenland)

Es sind nicht immer gleich „rollende Bomben“, doch die Anzahl der Mängel, die so manche Lkw aufweisen, irritiert trotzdem: 234 Anzeigen schrieb die Schwerverkehrsgruppe des Bezirks Vöcklabruck bei einem Planquadrat in Frankenmarkt.

0 Kommentare

Die Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck führte am Donnerstag eine Schwerpunktaktion in Frankenmarkt durch. Dabei konnten an insgesamt sieben Fahrzeugen Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt werden. Diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Weiters wurde einem Lenker der Führerschein aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel vorläufig abgenommen.

15 Fahrezeuge werden genauer überprüft
Insgesamt wurden an diesem Tag 234 Anzeigen nach der EG-Verordnung (eine Rechtsvorschrift der Europäischen Gemeinschaft), dem Kraftfahrgesetz der Straßenverkehrsordnung und dem Führerscheingesetz erstattet, 16 Sicherheitsleistungen sowie elf Organmandate wurden eingehoben. 15 Fahrzeuge wurden zur Überprüfung zur OÖ. Landesregierung geladen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Oberösterreich
Obdachlosen-Seelsorger
„Jeder hat einen würdigen Abschied verdient“
Theater des Kindes
Premiere: Der Hase springt, der Igel schmatzt
An nur einem Tag
234 Anzeigen bei einer Schwerverkehrskontrolle
Ab Ende November
Salzkammergut Advent mit Handwerk, Herz, Tradition
Marsch-Show
In Linz schlägt ein großes Herz für Blasmusik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf