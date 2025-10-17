Vorteilswelt
Mit erhöhtem Tempo

E-Scooter-Fahrer rammte Fußgänger (73) in Wels

Oberösterreich
17.10.2025 18:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: EPA/WU HAO)

Ein 73-jähriger Kroate musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht. Ein 15-jähriger Bursch war auf einem Geh- und Radweg plötzlich in den Pensionisten hineingekracht. Laut Zeugen soll der Jugendliche dabei auf seinem E-Scooter mit erheblicher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Ein 15-jähriger Welser lenkte am Freitag um 11.35 Uhr in seiner Heimatstadt laut einer Zeugin mit erhöhter Geschwindigkeit einen E-Scooter auf dem nördlichen Geh- und Radweg der Hans-Sachs-Straße in Fahrtrichtung Osten.

Mit Hinterkopf auf Asphalt
Auf Höhe des Hauses Nr. 137 kollidierte der Jugendliche mit einem 73-jährigen Kroaten aus Wels, der auf dem Geh- und Radweg zu Fuß unterwegs war. Der Spaziergänger wurde durch die Wucht angehoben und schlug mit dem Hinterkopf am Asphalt auf.

53 km/h gemessen
Der 73-Jährige musste aufgrund seiner Kopfverletzungen mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert werden. Der 15-Jährige kam bei der Kollision aber nicht zu Sturz. Bei einem anschließenden Rollertest des E-Scooters wurde ein relevanter Messwert von 53 km/h festgestellt. Mehrere Anzeigen werden erstattet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
