Warum diese Stromleitung für Spannung sorgt

„Wir haben auf viel verzichtet und uns hier alleine etwas aufgebaut. Wir wollten, dass es unser Sohn einmal besser hat. Und nun das!“ Christian Bades (38) aus Neuzeug ist traurig und grantig gleichzeitig. Gemeinsam mit seiner Frau hat er im Jahr 2021 auf einem Grundstück in Neuzeug ein Haus gebaut.