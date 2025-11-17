„Burgenland schenkt“ auch heuer wieder Hoffnung

Hilfe wird immer notwendiger

Auch im Burgenland ist die Situation deutlich spürbar. 7.000 junge Menschen im Alter von 0 bis 24 Jahren sind von Armut betroffen, weitere 6.000 gelten als armutsgefährdet. Für viele Familien bedeutet das: Selbst kleine Weihnachtswünsche sind kaum finanzierbar. Für Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst ist daher klar, warum die Aktion heuer so dringend gebraucht wird: „Die Hilfe wird immer notwendiger und ich bin froh, dass wir helfen können. Auch wenn die Armutsgefährdung im Burgenland am geringsten ist, können wir uns nicht zurücklehnen. Jedes achte Kind ist betroffen und das ist jedes Kind zu viel.“