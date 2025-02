Commerzialbank: Sechs Jahre Haft für Ex-Vorständin

Damit sollen drei Unternehmen künstlich am Leben gehalten worden sein. Auch Ex-Bankchef Martin Pucher wird vorgeworfen, sich an dem Vorgehen beteiligt zu haben. Mit Klikovits wurde ein Unternehmer zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Klikovits hatte sich schuldig bekannt, der Unternehmer war teilweise geständig. Beide wurden vom Schöffengericht in Eisenstadt unter anderem wegen Veruntreuung, Untreue und betrügerischer Krida schuldig gesprochen.