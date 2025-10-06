Diese Promis kämpfen für Bundesland-Finalisten!

Und das sind die Promis!

Für das Burgenland (Jois am Neusiedler See) sind Miriam Kutrowatz und Martin Ganster im Einsatz, Kärnten (Danielsberg) wird von RIAN und Bernd Radler vertreten, Niederösterreich (Mariazellerbahn) von Missy May und Katharina Sunk, Oberösterreich (Silberzeile in Schärding) von Karl Ploberger und Maria Theiner, Salzburg (Lammerklamm) von Elisabeth Fuchs und Viola Wörter, Steiermark (Eorykogel) von Ferdinand Seebacher und Renate Rosbaud, Tirol (Kellerjochkapelle) von Gregor Bloéb und Daniela Schmiderer, Vorarlberg (Scheidseen) von Marc Girardelli und Christiane Schwald-Pösel sowie Wien (Stadtpark) von Angelika Niedetzky und Elisabeth Vogel.