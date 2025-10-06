Diese Promis kämpfen für Bundesland-Finalisten!

Rot-weiß-rote Emotionen, beeindruckende Landschaften und jede Menge Promi-Power: Am 25. Oktober 2025 um 20.15 Uhr ist es wieder so weit – der ORF sucht in der beliebten TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten verborgenen Ort Österreichs.
Moderiert von Armin Assinger und Barbara Karlich, wird auch heuer wieder ganz Österreich zur Schatzkarte – mit neun Finalisten, neun Bundesländern und neun prominenten Patinnen und Paten.
Bei „9 Plätze – 9 Schätze“ 2025 treten die Bundesländer-Duos aus jeweils einem „Bundesland heute“-Moderator und einem prominenten Paten an, um ihren jeweiligen Länderkandidaten zu präsentieren und Punkte zu vergeben, die in die Gesamtwertung aus Jurywertung sowie Telefon- und SMS-Voting einfließen.
Klicken Sie sich hier durch die neun Orte, die 2025 ins Rennen gehen:
Und das sind die Promis!
Für das Burgenland (Jois am Neusiedler See) sind Miriam Kutrowatz und Martin Ganster im Einsatz, Kärnten (Danielsberg) wird von RIAN und Bernd Radler vertreten, Niederösterreich (Mariazellerbahn) von Missy May und Katharina Sunk, Oberösterreich (Silberzeile in Schärding) von Karl Ploberger und Maria Theiner, Salzburg (Lammerklamm) von Elisabeth Fuchs und Viola Wörter, Steiermark (Eorykogel) von Ferdinand Seebacher und Renate Rosbaud, Tirol (Kellerjochkapelle) von Gregor Bloéb und Daniela Schmiderer, Vorarlberg (Scheidseen) von Marc Girardelli und Christiane Schwald-Pösel sowie Wien (Stadtpark) von Angelika Niedetzky und Elisabeth Vogel.
Gemeinsam sorgen die Duos dafür, dass die Finalrunde zu einem spannenden Wettkampf um Österreichs schönsten Schatz wird.
