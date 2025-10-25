Todkranker Welpe in Wien in Müllsack ausgesetzt

7500-Euro-Strafe droht

„Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Tier eine angeborene Veränderung des Schädelknochens hatte. Die Symptomatik lässt jedoch den Verdacht zu, dass das Tier zusätzlich ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt“, erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts. Sie ergänzt: „Ganz unabhängig von der Todesursache ist alleine das Aussetzen eines hilflosen Welpen in einem Müllsack eine Straftat. Es drohen Strafen bis zu 7500 Euro.“