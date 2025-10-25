Sturm „Joshua“ sorgt für Chaos in ganz Deutschland

Weiterhin Böen erwartet

Laut DWD soll das Wetter sich heute etwas beruhigen. An der Nordsee werden jedoch weiterhin Böen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet (Windstärke 9), an der Ostsee und im Landesinneren sollen die Böen Windgeschwindigkeit 7 erreichen. Es bleibt bedeckt und regnerisch. Teilweise sind auch Gewitter möglich, schreibt das „Hamburger Abendblatt“.