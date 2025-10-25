Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brachte sogar Schnee

Sturm „Joshua“ sorgt für Chaos in ganz Deutschland

Ausland
25.10.2025 10:16

„Joshua“ fegt weiterhin über Deutschland: Das Sturmtief warf Bäume um, sorgte für Überschwemmungen und brachte in Teilen des Landes sogar schon den ersten Schnee. Allein in Hamburg musste die Feuerwehr 21 Mal ausrücken.

0 Kommentare

Mit dem Sturmtief „Joshua“ kam ein heftiger Herbststurm nach Hamburg und Norddeutschland. Besonders betroffen ist die Küste, die von teils orkanartigen Böen getroffen wurde.

„Joshua“ sorgt für Unruhen in Deutschland
Der Sturm riss Bäume um, sorgte für Autounfälle und hinderte Züge am Weiterfahren. Auch Kreuzfahrtschiffe mussten wegen der Sturmböen ihre Touren abbrechen. Am Freitagabend stand in Hamburg außerdem der Fischmarkt unter Wasser. Auch einige Tiere in Not waren infolge des Sturmtiefs in Not geraten: Auf der Insel Föhr etwa mussten fünf verletzte Robben vom Tierarzt versorgt werden.

„Joshua“ brachte Schnee
Am Freitagnachmittag sorgte der Sturm sogar für winterliche Stimmung. Im Erzgebirge in Sachsen rieselte bei rund null Grad der erste Schnee vom Himmel und blieb teilweise auch liegen. 

Bei einer Sturmflut an der Nordseeküste wurde wie bereits im Jänner dieses Jahres der Fährhafen ...
Bei einer Sturmflut an der Nordseeküste wurde wie bereits im Jänner dieses Jahres der Fährhafen von Dagebüll überflutet.(Bild: APA/dpa/Bodo Marks)

Schwere Unwetterwarnung für Samstag
Für den heutigen Samstag werden im Harz wieder schwere Sturmböen erwartet. Auf über 1000 Metern gilt von sechs bis 20 Uhr eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. 

Lesen Sie auch:
Kurz nach 20 Uhr schrillte am Donnerstag die Sirene für die FF Ossiach: Auf der Ossiacher ...
Unwetter eingetroffen
Sturm über Kärnten: Bäume geknickt, Stromausfälle
23.10.2025
Viele Bäume umgestürzt
151 Einsätze, kein Strom: Sturm wütete in Kärnten
24.10.2025
Schäden im ganzen Land
Orkanartige Böen: Sturm wütet in Deutschland
24.10.2025

Auch Teile Österreichs betroffen
Sogar in Kärnten waren die Auswirkungen des Sturms zu spüren. Zeitweise waren bis zu 8000 Haushalte in dem Bundesland ohne Strom. Auch am Freitagabend kam es noch zu einem großflächigen Stromausfall in Klagenfurt-Land. Schuld daran waren infolge des Sturms umgestürzte Bäume und beschädigte Leitungen. Mittlerweile sei die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt, so der Stromanbieter KELAG.

Weiterhin Böen erwartet
Laut DWD soll das Wetter sich heute etwas beruhigen. An der Nordsee werden jedoch weiterhin Böen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet (Windstärke 9), an der Ostsee und im Landesinneren sollen die Böen Windgeschwindigkeit 7 erreichen. Es bleibt bedeckt und regnerisch. Teilweise sind auch Gewitter möglich, schreibt das „Hamburger Abendblatt“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DeutschlandHamburg
Feuerwehr
SturmtiefÜberschwemmungSchneeUnruhenWasserInsel
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf