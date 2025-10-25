Personal gesucht: Bau der Sizilien-Brücke beginnt

Gegner befürchten Dreck und Lärm

Bürgerinitiativen, die sich gegen das Brückenprojekt stemmen, heben den ökologischen Wert der Region und das seismische Risiko hervor, das die Gegend für eine solche Infrastruktur ungeeignet mache. Zudem befürchten sie jahrelangen Baulärm und -schmutz. Die Fertigstellung ist für 2032 geplant. Mehr als 440 Grundstücke müssen auf der sizilianischen Seite sowie in der Region Kalabrien auf dem Festland enteignet werden, um Platz für die Brücke sowie die dazugehörigen Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu schaffen. Umweltaktivisten hoffen, mit Klagen, das Projekt zu stoppen.