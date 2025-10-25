Radl-Shop jagt Diebes-Trio mit 1000 Euro Belohnung

Ein Zweirad könnte als Belohnung winken

Man erhofft sich, die entscheidenden Hinweise aus der Bevölkerung zu dem 21.500-Euro-Diebstahl zu bekommen. Und möchte dafür auch 1000 Euro ausloben. Ein Betrag, um den man sich immerhin schon ein Fahrrad kaufen kann. Die ersten Hinweise kamen schon herein, meint Albert. Man sei ein paar Adressen abgefahren, habe jedoch niemanden gefunden. Auf den Aufruf in sozialen Medien, die Diebe mögen sich doch selbst melden, kam natürlich nichts zurück. Nun hofft man, dass jemand die Burschen erkennt oder die Fahrräder zufällig sieht.