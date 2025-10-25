Vorteilswelt
Zoff vor „Clasico“

„Dumm“, „respektlos“: Real schießt gegen Yamal

La Liga
25.10.2025 11:21
In Madrid kamen Yamals Aussagen gar nicht gut an.
In Madrid kamen Yamals Aussagen gar nicht gut an.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Mit seinen Sticheleien im Vorfeld des „Clasico“ hat sich Lamine Yamal bei Real Madrid wahrlich keine Freunde gemacht. Der Barcelona-Srar meinte im Rahmen eines Kings-League-Events, die „Königlichen“ würden „sich gerne beschweren und klauen“. In der spanischen Hauptstadt schimpfen die Spieler nun über die Worte des 18-Jährigen.

Der „Mundo Deportivo“ zufolge werde Yamals Aussage vereinsintern als „dumm“ und „respektlos gegenüber Real Madrid, aber auch gegenüber jedem anderen Klub der Liga“ bezeichnet. Außerdem soll Reals Kapitän Dani Carvajal vorhaben, nach der Partie am Sonntag das persönliche Gespräch mit Yamal zu suchen.

Im Nationalteam Kollegen: Dani Carvajal (l.) soll das Gespräch mit Lamine Yamal suchen.
Im Nationalteam Kollegen: Dani Carvajal (l.) soll das Gespräch mit Lamine Yamal suchen.(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Real Madrid trifft im Estadio Santiago Bernabeu auf den Erzrivalen FC Barcelona. Brisant: In dem Duell stehen sich auch einige Teamkollegen der spanischen Nationalmannschaft gegenüber. Bleibt dem Europameister zu wünschen, dass die Stimmung nicht unter den Sticheleien der beiden Topklubs leiden wird ...

Real Madrid
