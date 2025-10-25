Neutralität und Realität

Realpolitisch wurde unsere Neutralität bereits mit dem EU-Beitritt vor 30 Jahren relativiert. Innerhalb der EU gilt bekanntlich im Falle eines militärischen Angriffs das Prinzip der Solidarität – auch für Österreich. Und mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die EU durch die Sanktionen gegen Russland und die massive Unterstützung für Kiew zumindest indirekt auch zur Kriegspartei geworden. Und mit ihr Österreich. Dennoch feiern wir am Nationalfeiertag unsere Neutralität – oder das, was von ihr übrig ist. 70 Jahre ist das Land mit ihr immerhin gut gefahren.