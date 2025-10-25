Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Neutralität und Realität

Kolumnen
25.10.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Nationalfeiertag – überall rot-weiß-rote Fahnen, Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz und die obligatorische TV-Ansprache des alten Herrn aus der Hofburg. Und warum all das gerade am 26. Oktober? Weil der Nationalrat an diesem Tag vor 70 Jahren Österreichs immerwährende Neutralität beschlossen hat. Dagegen war damals nur der Verband der Unabhängigen, die Vorläufer-Partei der FPÖ.

EINERSEITS ist heute die Mehrheit der Österreicher allen Meinungsumfragen zufolge nach wie vor für die Beibehaltung der Neutralität. Zu Recht wird sie als unverzichtbarer Teil unserer Identität empfunden.

ANDERERSEITS ist diese positive Einstellung zur Neutralität in der jüngeren Generation im Abnehmen begriffen. Und nur im Bereich der freiheitlichen Wählerschaft ist man der Ansicht, dass diese Neutralität nicht nur militärisch, sondern auch politisch zu gelten hätte.

Realpolitisch wurde unsere Neutralität bereits mit dem EU-Beitritt vor 30 Jahren relativiert. Innerhalb der EU gilt bekanntlich im Falle eines militärischen Angriffs das Prinzip der Solidarität – auch für Österreich. Und mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die EU durch die Sanktionen gegen Russland und die massive Unterstützung für Kiew zumindest indirekt auch zur Kriegspartei geworden. Und mit ihr Österreich. Dennoch feiern wir am Nationalfeiertag unsere Neutralität – oder das, was von ihr übrig ist. 70 Jahre ist das Land mit ihr immerhin gut gefahren.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
248.547 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.417 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
192.982 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Neutralität und Realität
„Krone“-Kommentar
Bitte Wohlstands-Turbo statt Schuldenfalle
„Krone“-Kommentar
Kinderdorf: Erkenntnis kommt zehn Jahre zu spät
„Krone“-Kommentar
Zwei Fälle, die eines gemeinsam haben: Verachtung
„Krone“-Kommentar
Schluss mit dem „Gold Plating“ in Österreich!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf