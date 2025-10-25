Neutralität und Realität

Nationalfeiertag – überall rot-weiß-rote Fahnen, Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz und die obligatorische TV-Ansprache des alten Herrn aus der Hofburg. Und warum all das gerade am 26. Oktober? Weil der Nationalrat an diesem Tag vor 70 Jahren Österreichs immerwährende Neutralität beschlossen hat. Dagegen war damals nur der Verband der Unabhängigen, die Vorläufer-Partei der FPÖ.
EINERSEITS ist heute die Mehrheit der Österreicher allen Meinungsumfragen zufolge nach wie vor für die Beibehaltung der Neutralität. Zu Recht wird sie als unverzichtbarer Teil unserer Identität empfunden.
ANDERERSEITS ist diese positive Einstellung zur Neutralität in der jüngeren Generation im Abnehmen begriffen. Und nur im Bereich der freiheitlichen Wählerschaft ist man der Ansicht, dass diese Neutralität nicht nur militärisch, sondern auch politisch zu gelten hätte.
Realpolitisch wurde unsere Neutralität bereits mit dem EU-Beitritt vor 30 Jahren relativiert. Innerhalb der EU gilt bekanntlich im Falle eines militärischen Angriffs das Prinzip der Solidarität – auch für Österreich. Und mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die EU durch die Sanktionen gegen Russland und die massive Unterstützung für Kiew zumindest indirekt auch zur Kriegspartei geworden. Und mit ihr Österreich. Dennoch feiern wir am Nationalfeiertag unsere Neutralität – oder das, was von ihr übrig ist. 70 Jahre ist das Land mit ihr immerhin gut gefahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.