Paukenschlag bei den 99ers! Coach Lange muss gehen

Die Erwartungen im Grazer Eishockey sind groß. Das bekam nun auch 99ers-Coach Harry Lange zu spüren. Der Cheftrainer wurde nach der Overtime-Niederlage gegen Linz mit sofortiger Wirkung von Präsident Herbert Jerich entlassen. Sportchef Philipp Pinter übernimmt vorerst interimistisch.
Das erste Saisonviertel nochmals Revue passieren lassend, hat sich Graz99ers-Präsident Herbert Jerich in den Morgenstunden des heutigen Samstags entschieden, Head Coach Harry Lange mit sofortiger Wirkung freizustellen. Als interimistischer Head Coach übernimmt Sportdirektor und U20-National-Teamchef Philipp Pinter die Graz99ers.
„Mit meinem vollsten Vertrauen, dass die Mannschaft in besten Händen ist, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben“, sagt Jerich. Diese wurde zu Beginn des heutigen, obligatorischen Vormittag-Meetings von der Trainerentscheidung in Kenntnis gesetzt. Bereits das Mittagstraining wird von Philipp Pinter geleitet.
„Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch die 100-prozentige Verantwortung übernehme“, sagt Jerich. „Mir ist bewusst, dass eine solche Situation für alle Beteiligten nie angenehm ist. Ich möchte mich bei Harry (Lange, Anm.) daher auch ausdrücklich für all sein Engagement für die Graz99ers bedanken. Aber wir werden nun mit einem neuen Trainer unser Ziel, den Meistertitel zu erkämpfen, weiter verfolgen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.