Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Pleite in Linz

Paukenschlag bei den 99ers! Coach Lange muss gehen

Steiermark
25.10.2025 11:47
Harry Lange muss seine Koffer packen, ist nicht mehr Coach der Graz99ers.
Harry Lange muss seine Koffer packen, ist nicht mehr Coach der Graz99ers.(Bild: GEPA)

Die Erwartungen im Grazer Eishockey sind groß. Das bekam nun auch 99ers-Coach Harry Lange zu spüren. Der Cheftrainer wurde nach der Overtime-Niederlage gegen Linz mit sofortiger Wirkung von Präsident Herbert Jerich entlassen. Sportchef Philipp Pinter übernimmt vorerst interimistisch.

0 Kommentare

Das erste Saisonviertel nochmals Revue passieren lassend, hat sich Graz99ers-Präsident Herbert Jerich in den Morgenstunden des heutigen Samstags entschieden, Head Coach Harry Lange mit sofortiger Wirkung freizustellen. Als interimistischer Head Coach übernimmt Sportdirektor und U20-National-Teamchef Philipp Pinter die Graz99ers.

99ers-Präsident Herbert Jerich stellte Cheftrainer Harry Lange frei.
99ers-Präsident Herbert Jerich stellte Cheftrainer Harry Lange frei.(Bild: Pail Sepp)

„Mit meinem vollsten Vertrauen, dass die Mannschaft in besten Händen ist, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben“, sagt Jerich. Diese wurde zu Beginn des heutigen, obligatorischen Vormittag-Meetings von der Trainerentscheidung in Kenntnis gesetzt. Bereits das Mittagstraining wird von Philipp Pinter geleitet.

Philipp Pinter übernimmt interimistisch das Traineramt bei den 99ers.
Philipp Pinter übernimmt interimistisch das Traineramt bei den 99ers.(Bild: GEPA)

„Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch die 100-prozentige Verantwortung übernehme“, sagt Jerich. „Mir ist bewusst, dass eine solche Situation für alle Beteiligten nie angenehm ist. Ich möchte mich bei Harry (Lange, Anm.) daher auch ausdrücklich für all sein Engagement für die Graz99ers bedanken. Aber wir werden nun mit einem neuen Trainer unser Ziel, den Meistertitel zu erkämpfen, weiter verfolgen.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
249.365 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.524 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
193.569 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf