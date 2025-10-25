Paukenschlag bei den 99ers! Coach Lange muss gehen

„Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch die 100-prozentige Verantwortung übernehme“, sagt Jerich. „Mir ist bewusst, dass eine solche Situation für alle Beteiligten nie angenehm ist. Ich möchte mich bei Harry (Lange, Anm.) daher auch ausdrücklich für all sein Engagement für die Graz99ers bedanken. Aber wir werden nun mit einem neuen Trainer unser Ziel, den Meistertitel zu erkämpfen, weiter verfolgen.“