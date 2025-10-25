Vorteilswelt
Nächtlicher Einsatz

Feuerwehr rettete 18-Jährige aus eisigem Fluss

Chronik
25.10.2025 11:13
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/Georg Hochmuth)

In Schruns (Vorarlberg) ist in der Nacht auf Samstag eine 18-jährige Frau von einem etwa fünf Meter hohen und steil abfallenden Damm in die Litz gestürzt. Zum Glück war sie noch in der Lage, einen Notruf abzusetzen.

0 Kommentare

Die Jugendliche lief gegen 2.30 Uhr allein entlang des Litzdamms in Richtung Bahnhof Tschagguns. Plötzlich geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Tritt und stürzte aus rund fünf Metern Höhe in die eisige Litz. Unter Aufbringung aller Kräfte schaffte es die junge Frau, den Wildbach zu durchqueren und das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Von dort setzte sie schließlich einen Notruf ab.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schruns lokalisierten in weiterer Folge die Verletzte rasch und bargen sie aus dem unwegsamen Gelände. Danach wurde die 18-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Loading
Kommentare

Vorarlberg
