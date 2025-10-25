Feuerwehr rettete 18-Jährige aus eisigem Fluss

Die Jugendliche lief gegen 2.30 Uhr allein entlang des Litzdamms in Richtung Bahnhof Tschagguns. Plötzlich geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Tritt und stürzte aus rund fünf Metern Höhe in die eisige Litz. Unter Aufbringung aller Kräfte schaffte es die junge Frau, den Wildbach zu durchqueren und das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Von dort setzte sie schließlich einen Notruf ab.