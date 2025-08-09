„Arbeitspflicht“ | Faulheitsvorwurf

Faulheitsvorwurf. Man muss in der aufgeheizten Somme-Debatte um die Teilzeitarbeit auch AMS-Chef Kopf zuhören, der sagt, wir hätten kein Teilzeitproblem, sondern ein Kinderbetreuungsproblem. Doch selbst wenn die Kinderbetreuung ausgebaut wird, sollte man sich daran erinnern, dass es die ÖVP war, die jahrzehntelang die Mütter möglichst lange bei den Kindern sehen wollte. Ein Modell, das jetzt offenbar hinfällig ist, am Friedhof der Geschichte landet. Es wurde stattdessen modern, zu fordern, die Jüngeren sollten mehr, die Älteren länger arbeiten. Doch dafür muss es auch die Jobs geben. Dafür muss die finanzielle Bestrafung der Stunden-„Aufstocker“ endlich ein Ende finden. Auch wenn es echte Faule gibt und immer schon gab: Einen Pauschal-Faulheitsvorwurf in den Raum zu stellen – das ist zu billig.