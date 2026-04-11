Play-off bleibt für Pöltl spannend bis zum Schluss

„Zu viele Punkte nach Ballverlusten“

Der Freitag im Madison Square Garden war für Toronto als Team wie auch für Pöltl selbst ein gebrauchter Abend. Vier Punkte, drei Rebounds sowie je ein Assist und Steal in 19:25 Minuten auf dem Parkett standen für den 30-jährigen Center bei seinem 45. Saisoneinsatz zu Buche. Der Wiener verwies neben dem im zweiten Abschnitt „aufgerissenen“ Rückstand auf „zu viele Punkte nach Ballverlusten“, die sein Team zugelassen habe.