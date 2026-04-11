Minus 42! Nach 14 Jahren raus aus den Top 100

Die Niederlage gegen Etcheverry verdeutlicht Dimitrovs geradezu obligate Schwierigkeiten auf Sandplätzen. Schon in der Vergangenheit hatte er auf diesem Belag immer wieder zu kämpfen. Bereits 2022 versuchte er scherzhaft, Hilfe von Sandplatz-König Rafael Nadal zu bekommen. In einem Live-Stream fragte er den Spanier, ob dieser ihn nach seiner Karriere für drei Sandplatzturniere coachen würde. Nadal lehnte damals mit einem Augenzwinkern ab und meinte, das wäre recht teuer. Aber womöglich hätt‘s geholfen.