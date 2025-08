Millionen von Öffis wandern zu den Gemeinden

Viele Salzburger Gemeinden pfeifen finanziell aus dem letzten Loch. Es wird an allen Ecken und Enden gespart, neue Projekte werden erst einmal auf die lange Bank geschoben. Um den Kommunen unter die Arme zu greifen, gibt das Land jetzt Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) frei. 2,5 Millionen Euro können so noch heuer an die Gemeinden fließen – allerdings nur für den Ausbau der Kinderbetreuung.

„Das ist in Zeiten wie diesen, wo das Budget knapp ist, erfreulich“, sagt Manfred Sampl, Bürgermeister der Lungauer Gemeinde St. Michael und Präsident des Salzburger Gemeindeverbands. „Die Gelder aus dem GAF sind ja unmittelbar Gemeindemittel“, fügt er hinzu. Aus den Bundesertragsanteilen, welche die Gemeinden erhalten, fließen Gelder in den GAF, der vom Land verwaltet wird. Auch die heimischen Ausgleichsgemeinden erhalten ihre fehlenden Mittel aus diesem Fonds.