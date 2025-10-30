Drei Verletzte bei Zimmerbrand in der Samstraße

Feuer-Drama in Salzburg-Sam: Kurz vor 5 Uhr früh stand eine Wohnung in der Samstraße in Brand. Flammen und dichter Rauch breiteten sich über das Stiegenhaus aus. Eine Person wurde mit der Drehleiter gerettet, zwei konnten fliehen. Drei Menschen wurden verletzt, die Wohnung brannte völlig aus.