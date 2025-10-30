Vorteilswelt
Wohnung brannte aus

Drei Verletzte bei Zimmerbrand in der Samstraße

Salzburg
30.10.2025 07:32
Eine Wohnung in Sam brannte völlig aus.
Eine Wohnung in Sam brannte völlig aus.(Bild: Markus Tschepp)

Feuer-Drama in Salzburg-Sam: Kurz vor 5 Uhr früh stand eine Wohnung in der Samstraße in Brand. Flammen und dichter Rauch breiteten sich über das Stiegenhaus aus. Eine Person wurde mit der Drehleiter gerettet, zwei konnten fliehen. Drei Menschen wurden verletzt, die Wohnung brannte völlig aus.

0 Kommentare

Kurz vor 5 Uhr früh heulten in Salzburg-Sam die Sirenen. Mehrere Anrufer meldeten einen Zimmerbrand in der Samstraße – mit starker Rauchentwicklung und Flammenschlag. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand, das Feuer hatte sich auf das Stiegenhaus ausgebreitet.

Drehleiter im Einsatz
Eine Person wurde mit der Drehleiter vom Balkon gerettet, zwei weitere konnten das Haus selbst verlassen. Drei Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, berichtet Einsatzleiter Daniel Fuchs.

„Brand aus“ hieß es um 5.30 Uhr. Die Wohnung ist stark ausgebrannt. Im Einsatz standen 17 Kräfte der Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Salzburg mit dem Löschzug Bruderhof mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen. Die Brandsicherheitswache dauerte am Vormittag noch an.

Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache. Bis dato gibt es noch keine Erkenntnisse, wie es zu dem Brand kam.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Salzburg

