Bulls blamierten sich beim Schlusslicht im Ländle

ICE Hockey League-Meister Salzburg kommt einfach nicht in die Spur. Beim SChlusslicht Pioneers Vorarlberg verloren die Eisbullen mit 2:3 nach Verlängerung – lag aber schnell 2:0 in Führung. Zwischen den Pfosten verhinderte Atte Tolvanen Schlimmeres.
Eigentlich startete die ICE Hockey League-Partie für die Eisbullen in Feldkirch nach Maß. Troy Bourke brachte den Serienmeister mittels Doppelpack früh 2:0 in Führung.
Doch wer dachte, das wird ein ruhiger Abend für Salzburg, lag falsch! Das Tabellenschlusslicht wurde zu einem harten Brocken für die Cracks von Coach Manny Viveiros. Noch vor der ersten Pause verkürzte Ex-Eisbulle Oskar Maier in Unterzahl auf 1:2. Im Mitteldrittel legten die Pioneers einen regelrechten Sturmlauf auf das Gehäuse von Atte Tolvanen hin.
Der Austro-Finne war auch der einzige Grund, warum es keine Gegentore hagelte. Zu einfach kam Vorarlberg zu Chancen. Wenn die Defensive versagte, war der Schlussmann zunächst aber zur Stelle – oder die Stange rettete. Offensivaktionen des Champs suchte man vergeblich. Mit unnötigen Strafen machten sich die Bulls zudem wieder selbst das Leben schwer, so auch im Schlussabschnitt.
Von uns war es keine gute Partie
Adrian Gesson
In Überzahl sorgte Burke für den völlig verdienten Ausgleich, Adams legte in der Verlängerung einen drauf und erzielte (wieder in Überzahl) den 3:2-Endstand. Tolvanen hämmerte nach dem Goldtor demonstrativ seinen Schläger an das Gehäuse.
„Von uns war es heute keine gute Partie. Wir sind nicht mehr in unseren Forecheck reingekommen und haben die Scheibe vorn verloren. Vorarlberg hat das dann gut gemacht, ist gut ins Drittel reingekommen, hat rotiert und wir waren nicht auf den Männern drauf. So verliert man dann ein Eishockeyspiel“, erklärte Stürmer Adrian Gesson.
