Bulls blamierten sich beim Schlusslicht im Ländle

Der Austro-Finne war auch der einzige Grund, warum es keine Gegentore hagelte. Zu einfach kam Vorarlberg zu Chancen. Wenn die Defensive versagte, war der Schlussmann zunächst aber zur Stelle – oder die Stange rettete. Offensivaktionen des Champs suchte man vergeblich. Mit unnötigen Strafen machten sich die Bulls zudem wieder selbst das Leben schwer, so auch im Schlussabschnitt.