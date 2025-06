Hinterhof-Chirurg nach Notfall in Wien angeklagt

In seinen Einvernahmen gibt der Angeklagte an, dass er eigentlich nur vorgehabt habe, in Österreich Kundinnen anzuwerben, die Eingriffe dann aber in Georgien durchzuführen. Darauf habe er die Frau auch hingewiesen, das vereinbarte „Mini-Face-Lift“ dann aber doch gleich in Wien durchgeführt. Laut Anklage gibt der Beschuldigte an, dass er bereits 200 bis 250 derartige Eingriffe getätigt habe.