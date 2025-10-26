Der Goleador versetzte den Seewinkel in Verzückung

Wien, Innsbruck, Bischofshofen, Krems – und nun Pamhagen. Mit einem fulminanten Konzert ging samstags die Jubiläumstour von Johann K. und der Wiener Kultband Monti Beton zu Ende. Seit 20 Jahren steht der Goleador mit der Truppe auf der Bühne. Die Seewinkelhalle im schönen Naturressort Vila Vita Pannonia war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Zur Freude von Direktor Thomas Wilken, der sich über den hohen Besuch freute und die Gäste kulinarisch verwöhnte.