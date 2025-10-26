Der Goleador versetzte den Seewinkel in Verzückung

Johann K. & Monti Beton begeisterten im Vila Vita Pannonia Pamhagen. Als Zugabe durften die „rostigen Flügel“ nicht fehlen.
Wien, Innsbruck, Bischofshofen, Krems – und nun Pamhagen. Mit einem fulminanten Konzert ging samstags die Jubiläumstour von Johann K. und der Wiener Kultband Monti Beton zu Ende. Seit 20 Jahren steht der Goleador mit der Truppe auf der Bühne. Die Seewinkelhalle im schönen Naturressort Vila Vita Pannonia war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Zur Freude von Direktor Thomas Wilken, der sich über den hohen Besuch freute und die Gäste kulinarisch verwöhnte.
Nicht fehlen durfte natürlich Ralph „The Voice“ Schader, der auch dieses Konzert perfekt organisierte. „Mit 400 Besuchern war es wieder eine tolle Veranstaltung“, freute sich der Moderator und Organisator, der neben Hans Krankls Familie – allen voran Gattin Inge – auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel begrüßen konnte.
Bestens vorgeheizte Bühne
Bevor jedoch der Goleador nach lauten „Hansi, Hansi, Hansi“-Rufen auf die Bühne trat, heizte noch ein „Lokalmatador“ ordentlich ein – nämlich Musiker und Entertainer Michael Fally aus Deutschkreutz, der auch Sportchef von krone.at ist.
Mit viel Schmäh und alten Hadern – von Danzer über Ostbahn Kurti bis Udo Jürgens – spielten sich Krankl und Monti Beton mit seinen beiden Frontmännern Toni „Monti“ Matosic und Thomas „Beton“ Schreiber in die Herzen des Publikums. Die Zugabe: Krankls Hit „Rostige Flügel“. Ein würdiger Abschluss einer tollen Bundesländer-Tournee mit viel Herz und Schmäh, für den es stehenden Ovationen gab.
