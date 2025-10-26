Das Burgenland als Vorzeige-Bundesland

Andere Wege durch das Schulsystem

Im Schuljahr 2023/24 hatten 18,4 % der Schüler im Burgenland eine andere Erstsprache als Deutsch, dieser Anteil ist im Verhältnis zum Schuljahr 2013/14 um 4,2 Prozentpunkte angestiegen. Aufgeteilt auf die einzelnen Schultypen zeigt sich, dass Schüler mit nicht deutscher Erstsprache andere Wege durch das Schulsystem nehmen. An polytechnischen Schulen (26,0 %), Neuen Mittelschulen (24,1 %), BMS (22,5 %) und Volksschulen (21,4 %) war der Anteil höher als im Durchschnitt. Im Gegensatz dazu hatten nur 15,2 % der Schüler einer AHS, 13,2 % einer BHS und nur 3,5 % einer Berufsschule eine andere Erstsprache als Deutsch.