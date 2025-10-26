Familie aus Stinatz vom Schicksal arg gebeutelt

„Sie sind in dieser schweren Zeit nicht alleine“

„Dieses Schicksal berührt uns zutiefst. Drei junge Menschen aus Stinatz, die schon als Kinder ihre Mutter verloren haben, stehen nun auch ohne ihren Vater da – und trotzdem geben sie nicht auf. Sie studieren, sie kämpfen, sie hoffen. Wir möchten ihnen zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit nicht alleine sind“, so Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, die gemeinsam mit der „Krone“ um Spenden aufruft. „Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft diesen jungen Erwachsenen, wieder Fuß zu fassen und eine Zukunft aufzubauen. Gemeinsam können wir Menschlichkeit und Solidarität spürbar machen.“