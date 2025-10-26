Vorteilswelt
Bitte um Unterstützung

Familie aus Stinatz vom Schicksal arg gebeutelt

Burgenland
26.10.2025 09:00
Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, ruft um Spenden auf.
Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, ruft um Spenden auf.

Nachdem die Mutter 2014 verstorben war, verloren drei junge Südburgenländer nun auch den Vater, der sich alleine ums Großwerden gekümmert hatte. Die Volkshilfe bittet um Hilfe!

Familie Six aus Stinatz steht vor den Trümmern ihres Lebens. Die drei Geschwister – die Zwillinge, ein Mädchen und ein Bub sowie ihre ältere Schwester – haben schon früh lernen müssen, was Verlust bedeutet. Im Jahr 2014, als die Zwillinge erst 9 Jahre und ihre Schwester 10 Jahre alt waren, verloren sie ihre geliebte Mutter an Magenkrebs. Ihr Vater war seitdem die einzige Bezugsperson, die ihnen Halt und Geborgenheit gab.

Er kümmerte sich liebevoll um seine Kinder, stand ihnen in jeder Lebenslage zur Seite und ermöglichte ihnen trotz der schwierigen Umstände eine gute Ausbildung und eine Zukunft voller Hoffnung.

Doch das Schicksal meinte es erneut grausam: Im September 2025 verstarb der Vater an Speiseröhrenkrebs.

Heute stehen die drei jungen Erwachsenen – 20 und 22 Jahre alt – plötzlich ohne Eltern da. Sie alle studieren und versuchen, trotz dieser schweren Zeit ihren Weg fortzusetzen.

„Sie sind in dieser schweren Zeit nicht alleine“
„Dieses Schicksal berührt uns zutiefst. Drei junge Menschen aus Stinatz, die schon als Kinder ihre Mutter verloren haben, stehen nun auch ohne ihren Vater da – und trotzdem geben sie nicht auf. Sie studieren, sie kämpfen, sie hoffen. Wir möchten ihnen zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit nicht alleine sind“, so Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, die gemeinsam mit der „Krone“ um Spenden aufruft. „Jeder Beitrag – egal wie klein – hilft diesen jungen Erwachsenen, wieder Fuß zu fassen und eine Zukunft aufzubauen. Gemeinsam können wir Menschlichkeit und Solidarität spürbar machen.“

Spendenkonto:
IBAN: AT04 5100 0910 1310 0610
Kennwort: Familie Six

