Feuerwehr Bruckneudorf

Kameraden brannten vor Begeisterung fürs Projekt

Burgenland
26.10.2025 14:00
Action pur: So wie das Leben von Feuerwehrleuten nunmal ist!
Action pur: So wie das Leben von Feuerwehrleuten nunmal ist!

Acht Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr Bruckneudorf. Die Kameraden sind ein Team, das neben ihren Einsätzen immer wieder großartige Veranstaltungen auf die Beine stellt. Jetzt gibt es ein neues Projekt, das auch ein bisschen Geld in die Kassa spülen soll. 

„Es handelt von der Feuerwehr, ist flach und besteht aus zwölf Teilen“ – so lautete der Tipp vom Kommandanten der Bruckneudorfer Feuerwehr, Hannes Kampel auf die Frage, was die auf Facebook angekündigte Überraschung der Florianis sei. „Und? Hast du schon eine Idee?“, dann die schmunzelnde Nachfrage. 

Puh. „Flach. 12 Teile. Nicht wirklich. Ein Kalender vielleicht?“ Nun ja. Frau Redakteurin hat mit ihrer einzigen Idee, die ihr mit 12 Teilen gekommen ist, ins Schwarze getroffen. Gut geraten, würde ich sagen. 

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bruckneudorf geben für das Jahr 2026 einen eigenen Kalender heraus. 

Die Bilder stammen von Nadines Photo Artistry.
Die Bilder stammen von Nadines Photo Artistry.

Bestellen kann man ihn per WhatsApp oder SMS unter 0681/84 80 44 40 zum Preis von 14,50 Euro. Abgeholt werden kann er dann am 6. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr im Feuerwehrhaus in Bruckneudorf.

„Oder man besucht uns bei der Wintersonnwendfeier am 23. Dezember ab 18 Uhr und nimmt sich einen mit“, lädt Kampel gleich zur nächsten Veranstaltung der Feuerwehr. 

Und die Bilder? Eher sexy? Die Bruckneudorfer Florianis lachen. „Nachdem viele Uniformen sexy finden, vielleicht. Aber wir haben uns nicht am Australischen Feuerwehrkalender orientiert. Dafür gibt‘s auf unseren Fotos Feuerwehr-Action fürs ganze Jahr!“, machen sie Werbung für ihren Kalender. 

Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
