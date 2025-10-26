Kameraden brannten vor Begeisterung fürs Projekt

Acht Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr Bruckneudorf. Die Kameraden sind ein Team, das neben ihren Einsätzen immer wieder großartige Veranstaltungen auf die Beine stellt. Jetzt gibt es ein neues Projekt, das auch ein bisschen Geld in die Kassa spülen soll.
„Es handelt von der Feuerwehr, ist flach und besteht aus zwölf Teilen“ – so lautete der Tipp vom Kommandanten der Bruckneudorfer Feuerwehr, Hannes Kampel auf die Frage, was die auf Facebook angekündigte Überraschung der Florianis sei. „Und? Hast du schon eine Idee?“, dann die schmunzelnde Nachfrage.
Puh. „Flach. 12 Teile. Nicht wirklich. Ein Kalender vielleicht?“ Nun ja. Frau Redakteurin hat mit ihrer einzigen Idee, die ihr mit 12 Teilen gekommen ist, ins Schwarze getroffen. Gut geraten, würde ich sagen.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bruckneudorf geben für das Jahr 2026 einen eigenen Kalender heraus.
Bestellen kann man ihn per WhatsApp oder SMS unter 0681/84 80 44 40 zum Preis von 14,50 Euro. Abgeholt werden kann er dann am 6. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr im Feuerwehrhaus in Bruckneudorf.
„Oder man besucht uns bei der Wintersonnwendfeier am 23. Dezember ab 18 Uhr und nimmt sich einen mit“, lädt Kampel gleich zur nächsten Veranstaltung der Feuerwehr.
Und die Bilder? Eher sexy? Die Bruckneudorfer Florianis lachen. „Nachdem viele Uniformen sexy finden, vielleicht. Aber wir haben uns nicht am Australischen Feuerwehrkalender orientiert. Dafür gibt‘s auf unseren Fotos Feuerwehr-Action fürs ganze Jahr!“, machen sie Werbung für ihren Kalender.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.