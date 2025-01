Cousine: Bobby Kennedy Jr. steckte Küken in Mixer

Impfgegner ließ eigene Kinder impfen

Eine davon ist seine eigene Cousine. „Bobby ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht“, erklärte sie in einem Brief an den US-Senat, warum sie ihn nicht als Minister bestätigen sollten. Zudem sei er ein Heuchler: Während er seine eigenen Kinder impfen lässt, rate er anderen Eltern von Vakzinen ab.