Davis-Cup-Team hofft auf großen Coup in Bologna!

In bisher sechs Davis Cups gegen Italien verlor Österreich die ersten fünf, gewann dafür aber den bis dato letzten vor auch schon 35 Jahren. Damals fegten die rot-weiß-roten „Musketiere“ Thomas Muster, Horst Skoff und Alexander Antonitsch die Azzurri mit 5:0 aus dem Dusikastadion. Und erreichten damals zum bisher einzigen Mal ein Semifinale, das gegen die USA im Wiener Praterstadion bestritten wurde. Es wäre also eine Duplizität der Ereignisse, gelänge Misolic und Co. mit einem Sieg über die Squadra Azzurra der Einzug unter die besten vier Nationen der Welt – und es wäre eine Riesenüberraschung.