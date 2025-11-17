WM: Warum sich DFB-Team bei Haaland bedanken kann

So sieht’s beim ÖFB-Team aus

Und Österreich? Im Falle eines Sieges im Quali-Showdown gegen Bosnien am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wäre die Truppe von Ralf Rangnick mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in Topf zwei, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Sollte man eine Niederlage kassieren, müsste man im März kommenden Jahres ins Play-off, das am Donnerstag ausgelost wird.