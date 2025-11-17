WM: Warum sich DFB-Team bei Haaland bedanken kann

Deutschland kann sich bei Erling Haaland bedanken. Mit seinem Doppelpack zum 4:1-Sieg Norwegens in Italien schoss der Superstar nicht nur sein Land zur WM, sondern verbesserte auch die Ausgangslage für das DFB-Team um einen Platz im besten Lostopf bei der WM-Auslosung.
Durch die Niederlage rutscht Italien in der Weltrangliste ab. Deutschland kann mit einem Sieg heute gegen die Slowakei (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) das direkte WM-Ticket lösen und wieder in die Top-9 der Weltrangliste vorstoßen.
Damit wäre ein Platz im besten Lostopf sicher – gemeinsam mit WM-Favoriten wie Argentinien, Spanien, Frankreich, Brasilien oder England. Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 5. Dezember in Washington.
So sieht’s beim ÖFB-Team aus
Und Österreich? Im Falle eines Sieges im Quali-Showdown gegen Bosnien am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wäre die Truppe von Ralf Rangnick mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in Topf zwei, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Sollte man eine Niederlage kassieren, müsste man im März kommenden Jahres ins Play-off, das am Donnerstag ausgelost wird.
