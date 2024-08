Matt Damon könnte „nie wie Ben Affleck leben“

Sie wuchsen zusammen auf und wurden durch ihr Drama „Good Will Hunting“ 1997 gleichzeitig zu Hollywoodstars. Matt Damon ist heute heilfroh, dass es danach keine Parallelen in puncto Privatleben zwischen ihm und Ben Affleck gab. Im „Radio Time“-Podcast enthüllte er, „dass ich mir nicht einmal ausmalen könnte, so wie er zu leben“.