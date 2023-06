Vienna Pride 2023: Tausende Teilnehmer am Ring

Mögliche Störaktionen

Auch in diesem Jahr rechnet die Polizei mit mehreren Störaktionen. Dabei soll ein Aufeinandertreffen von möglichen Konfliktparteien mit einem hohen Polizeiaufgebot verhindert werden. In der Vergangenheit hatte beispielsweise die FPÖ Kritik an der Veranstaltung geübt.