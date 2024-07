Paukenschlag bei Slalom-Ass Katharina Liensberger

In 115 Tagen, am 26. Oktober, starten die Ski-Damen am Söldener Gletscher mit dem Riesentorlauf in die WM-Saison. Bereits jetzt steht fest: Für Ex-Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger wird es ein Start in eine neue Ära. Denn nach sieben gemeinsamen Jahren gehen die Vorarlbergerin und ihr Kopfsponsor getrennte Wege.