LIVE ab 9.45 Uhr: Wer holt Gold im Damen-Slalom?

WM-Titelverteidigerin nicht in Topform

In Shiffrins Abwesenheit hatten sich die Kroatin Ljutic (21) und die Schweizerin Rast (25) als mögliche Nachfolgerinnen auf dem Slalom-Thron in Position gebracht. Ljutic gewann die Slaloms am Semmering, in Kranjska Gora und in Courchevel, Rast siegte in Killington und Flachau und führt den Slalom-Weltcup an. WM-Titelverteidigerin Laurence St-Germain aus Kanada ist aktuell nicht in Topform. Wendy Holdener (SUI), Lena Dürr (GER) und Sara Hector (SWE) gehen hingegen mit guten Aussichten ins Rennen. Und Shiffrin-Teamkollegin Paula Moltzan gilt in Saalbach nach Bronze im Riesentorlauf als gefährliche Außenseiterin. „Diese Medaille im Riesentorlauf nimmt Druck von meinen Schultern“, sagte sie.