„Lauter Hilferuf“: Spitalsärzte sind unzufrieden

Angebot in Nachtstunden fehlt

Speziell in den Nachtstunden fehle ein entsprechendes Angebot im niedergelassenen Bereich: „Es kann nicht sein, dass wir von 23 bis 6 Uhr Alleinunterhalter sind.“ So komme es dazu, dass hoch spezialisierte Kräfte in den Spitälern mit Bagatellbeschwerden konfrontiert seien: „Es kann nicht sein, dass wir ein teures System dazu missbrauchen, Mängel der Sozialversicherung abzupuffern.“