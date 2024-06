Wiener Ärztekammer empört über Hackers Vorstoß

„Eine erzwungene Einschränkung der Berufsfreiheit wird noch mehr Ärztinnen und Ärzte für immer von den Spitälern wegtreiben“, wird Steinhart am Samstag in einer Aussendung zitiert. Hacker will die Praxis, dass Ärzte nur wenige Stunden im öffentlichen Spital und den Rest in der Privatordination arbeiten, mit Jahreswechsel abdrehen.