„Im Zentrum“ verabschiedet sich nach 17 Jahren

Das ORF-Diskussionsformat gibt es seit 2007, durch die Sendungen führten seither Gabi Waldner, Peter Pelinka, Elmar Oberhauser, Ingrid Thurnher und eben Reiterer, die im Schnitt eine Reichweite von 454.000 Zusehern bei 21 Prozent Marktanteil hatte und damit „unangefochten Nummer eins unter den wöchentlichen politischen Diskussionssendungen in Österreich“ war, wie der ORF am Freitag in einer Aussendung anmerkte. 2024 schalteten im Schnitt 339.000 Zuseher pro Ausgabe ein. Den Topwert hatte eine Sendung aus dem Mai 2019 zum Ibiza-Video mit im Schnitt 1,1 Millionen Zusehern.