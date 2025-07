Musikdokus: Popstars regieren die Streamingwelt

Einmal Mäusestall, immer Mäusestall. Auf der Streamingplattform Disney+ startet heute die heiß ersehnte Doku „Miley Cyrus: Something Beautiful“, die Einblicke in den Schaffensprozess und die Umsetzung ihres aktuellen und gleichnamigen Studioalbums gibt. In Österreich erreichte die bei Disney als Hannah Montana groß gewordene Miley Cyrus damit erneut Platz eins in den Albumcharts, auch wenn es dieses Mal an den großen Hits mangelt und das Werk eher als Gesamtkonzept zu betrachten ist. Die 55-minütige Doku verspricht schnelle Schnitte und knisternde Erotik, scheint aber nicht mit einer kongruenten Storyline aufzuwarten.