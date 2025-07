Glasfaserbaustelle: „Leben in einer Schotterwüste“

Ernst Graf aus Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ), reicht es schön langsam. Im Jänner wurde die gesamte Straße vor seinem Haus und auch in umliegenden Siedlungen für den Glasfaserausbau aufgegraben. „Und bis heute hat es die Gemeinde nicht geschafft, die Straßen wieder zu asphaltieren“, so einer der zahlreichen genervten Bürger.