Hitzewelle sorgte für Tropennächte in Norwegen

Zwar ist in Norwegen der Juli der wärmste Monat, aber die durchschnittliche Temperatur liegt laut Climate Data nur bei 17,4 Grad. Die maximale Tagestemperatur wird in Oslo mit 21,1 Grad Celsius angegeben. Nun lagen die Temperaturen seit Mitte der Woche in weiten Teilen des Landes verbreitet über der 30-Grad-Marke, wie unter anderem die Unwetterzentrale (UWZ) berichtete. Am Donnerstag wurde in Frosta, nördlich von Trondheim, ein Höchstwert von 34,9 Grad Celsius gemessen.