Einige Tipps, wo man schon in den Advent startet

Die Ruster Adventmeile, der Christkindlmarkt in Eisenstadt, das Parndorfer Adventdorf – übers ganze Land verteilt beginnt es jetzt schön langsam zu weihnachten. Hier ein kleiner Auszug der Weihnachtsmärkte von 21. bis 23. November.
Der Christkindlmarkt in Eisenstadt ist seit gestern geöffnet, ab heute darf man sich schon über die Ruster Adventmeile freuen. Einen Monat lang, also bis 21. Dezember, kann man den Markt in der malerischen Altstadt von Rust besuchen. Mit dabei ist auch das Artificium XVII, wo Wolfgang Morawitz und Margit Koller in ihrer kleinen Kunstgalerie handgemachtes Kunsthandwerk (Ton, Leder, Filz u. v. m.) präsentieren.
Ebenfalls von heute bis Sonntag gibt es das Adventdorf in Parndorf, bei dem die Vereine der Gemeinde zum gemütlichen Beisammensein und Geschenke kaufen laden (heute von 17 bis 23 Uhr, Sa. 16-23 Uhr, So. 16-20 Uhr).
Am Samstag wird zum besonderen Adventmarkt der Volkshilfe in die Schatzgrube nach Großpetersdorf (von 9 bis 12 Uhr) geladen.
Ebenfalls am 22.11. ab 14 Uhr gibt es in 3. Advent am Badesee Rauchwart. Von 22. 11 bis 7. Dezember jeweils Sa. und So. lädt die Jost Mühle in Windisch-Minihof zu weihnachtlichem Geldausgeben. Am 23.11. gibt es in Lindgraben den Adventzauber am Alpakahof.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.