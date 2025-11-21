Vorteilswelt
Es weihnachtet bereits

Einige Tipps, wo man schon in den Advent startet

Burgenland
21.11.2025 11:00
Von 22.11. bis 6.1. kann man in Bad Tatzmannsdorf das Weihnachtshaus von Familie Gollnhuber ...
Von 22.11. bis 6.1. kann man in Bad Tatzmannsdorf das Weihnachtshaus von Familie Gollnhuber bestaunen. Die Lichter leuchten täglich von 16.30 bis 20 Uhr.(Bild: Karl Grammer)

Die Ruster Adventmeile, der Christkindlmarkt in Eisenstadt, das Parndorfer Adventdorf – übers ganze Land verteilt beginnt es jetzt schön langsam zu weihnachten. Hier ein kleiner Auszug der Weihnachtsmärkte von 21. bis 23. November. 

Der Christkindlmarkt in Eisenstadt ist seit gestern geöffnet, ab heute darf man sich schon über die Ruster Adventmeile freuen. Einen Monat lang, also bis 21. Dezember, kann man den Markt in der malerischen Altstadt von Rust besuchen. Mit dabei ist auch das Artificium XVII, wo Wolfgang Morawitz und Margit Koller in ihrer kleinen Kunstgalerie handgemachtes Kunsthandwerk (Ton, Leder, Filz u. v. m.) präsentieren.

Wolfgang Morawitz und Margit Koller in ihrem Atelier.
Wolfgang Morawitz und Margit Koller in ihrem Atelier.(Bild: Charlotte Titz)

Ebenfalls von heute bis Sonntag gibt es das Adventdorf in Parndorf, bei dem die Vereine der Gemeinde zum gemütlichen Beisammensein und Geschenke kaufen laden (heute von 17 bis 23 Uhr, Sa. 16-23 Uhr, So. 16-20 Uhr).

Am Samstag wird zum besonderen Adventmarkt der Volkshilfe in die Schatzgrube nach Großpetersdorf (von 9 bis 12 Uhr) geladen.

In der Schatzgrube freut man sich am Samstag auf viele Gäste.
In der Schatzgrube freut man sich am Samstag auf viele Gäste.(Bild: Volkshilfe Burgenland)

Ebenfalls am 22.11. ab 14 Uhr gibt es in 3. Advent am Badesee Rauchwart. Von 22. 11 bis 7. Dezember jeweils Sa. und So. lädt die Jost Mühle in Windisch-Minihof zu weihnachtlichem Geldausgeben. Am 23.11. gibt es in Lindgraben den Adventzauber am Alpakahof.

Burgenland
Krone Plus Logo
Karlich ganz privat
„Wenn ich heimkomme, applaudiert da niemand“
Bis zu 1,6 Promille
Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer häufen sich
Klare Pläne
Illegale Migration und Grenzkontrollen im Fokus
SOS-Kinderdorf
„Wir müssen zeigen, dass wir heute anders sind“
Bis 24. Dezember
Adventzeit in der ganzen Landeshauptstadt
