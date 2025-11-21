Einige Tipps, wo man schon in den Advent startet

Der Christkindlmarkt in Eisenstadt ist seit gestern geöffnet, ab heute darf man sich schon über die Ruster Adventmeile freuen. Einen Monat lang, also bis 21. Dezember, kann man den Markt in der malerischen Altstadt von Rust besuchen. Mit dabei ist auch das Artificium XVII, wo Wolfgang Morawitz und Margit Koller in ihrer kleinen Kunstgalerie handgemachtes Kunsthandwerk (Ton, Leder, Filz u. v. m.) präsentieren.