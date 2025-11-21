Artificium XVII – dort ist Handgemachtes zu Hause

Wolfgang Morawitz aus Forchtenstein und Margit Koller aus Rust haben gemeinsam einen Keramik-Kurs belegt. Die Liebe zum Kunsthandwerk war geboren – und wurde schließlich in einem kleinen Atelier in der Ruster Altstadt manifestiert.
Wolfgang Morawitz vermutet, dass er die Liebe zum Basteln und Handwerken von seinem Opa geerbt hat. „Der konnte auch alles“, schmunzelt er. Denn er arbeitet mit Leder oder Sandstein genauso gerne wie mit Holz. Was er alles macht, sieht man in dem kleinen Shop in der Ruster Altstadt. Da gibt es Weinkühler aus Sandstein, eine Ledertasche oder Lederarmbänder und so einiges aus Holz. Recycling und Upcycling steht für ihn an erster Stelle.
Handwerk aus verschiedenen Händen
Seine Partnerin Margit Koller hat sich ganz der Keramik verschrieben. „Ich arbeite am liebsten mit Ton, weil man einfach alles machen kann, was man möchte“, so die Pädagogin. Und sie hat viele Ideen. Auch, wenn das meiste aus den Werkstätten der beiden stammt, findet man aber noch andere Kunsthandwerker in ihrem Laden. Es gibt Sachen aus Filz und noch vieles, vieles mehr zu entdecken.
Saisonabschluss mit Ruster Adventmeile
Zur Adventmeile, die am 21. November begonnen hat und noch bis 21. Dezember in die Ruster Altstadt einlädt, hat das Artificium XVII noch geöffnet. Dann wird die Saison bis März beendet. „Wir freuen uns auf viele Gäste noch vor Weihnachten“, so die beiden. Dann haben sie wieder mehr Zeit für ihre Werkstätten. Damit auch 2026 wieder viele interessante und schöne Stücke im Laden liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.