Atelier in Rust

Artificium XVII – dort ist Handgemachtes zu Hause

Burgenland
21.11.2025 16:00
Ein Weinkühler aus Sandstein mit Keramikplättchen, das man personalisieren kann: Wolfgang ...
Ein Weinkühler aus Sandstein mit Keramikplättchen, das man personalisieren kann: Wolfgang Morawitz bringt den Kühler in Fasson und Margit Koller kreiert die Keramik dazu. Auch die Schale ist Teamwork: Schale von Margit, Deckel von Wolfgang.(Bild: Charlotte Titz)

Wolfgang Morawitz aus Forchtenstein und Margit Koller aus Rust haben gemeinsam einen Keramik-Kurs belegt. Die Liebe zum Kunsthandwerk war geboren – und wurde schließlich in einem kleinen Atelier in der Ruster Altstadt manifestiert. 

Wolfgang Morawitz vermutet, dass er die Liebe zum Basteln und Handwerken von seinem Opa geerbt hat. „Der konnte auch alles“, schmunzelt er. Denn er arbeitet mit Leder oder Sandstein genauso gerne wie mit Holz. Was er alles macht, sieht man in dem kleinen Shop in der Ruster Altstadt. Da gibt es Weinkühler aus Sandstein, eine Ledertasche oder Lederarmbänder und so einiges aus Holz. Recycling und Upcycling steht für ihn an erster Stelle. 

Handwerk aus verschiedenen Händen
Seine Partnerin Margit Koller hat sich ganz der Keramik verschrieben. „Ich arbeite am liebsten mit Ton, weil man einfach alles machen kann, was man möchte“, so die Pädagogin. Und sie hat viele Ideen. Auch, wenn das meiste aus den Werkstätten der beiden stammt, findet man aber noch andere Kunsthandwerker in ihrem Laden. Es gibt Sachen aus Filz und noch vieles, vieles mehr zu entdecken. 

Saisonabschluss mit Ruster Adventmeile
Zur Adventmeile, die am 21. November begonnen hat und noch bis 21. Dezember in die Ruster Altstadt einlädt, hat das Artificium XVII noch geöffnet. Dann wird die Saison bis März beendet. „Wir freuen uns auf viele Gäste noch vor Weihnachten“, so die beiden. Dann haben sie wieder mehr Zeit für ihre Werkstätten. Damit auch 2026 wieder viele interessante und schöne Stücke im Laden liegen. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
