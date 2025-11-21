Artificium XVII – dort ist Handgemachtes zu Hause

Handwerk aus verschiedenen Händen

Seine Partnerin Margit Koller hat sich ganz der Keramik verschrieben. „Ich arbeite am liebsten mit Ton, weil man einfach alles machen kann, was man möchte“, so die Pädagogin. Und sie hat viele Ideen. Auch, wenn das meiste aus den Werkstätten der beiden stammt, findet man aber noch andere Kunsthandwerker in ihrem Laden. Es gibt Sachen aus Filz und noch vieles, vieles mehr zu entdecken.