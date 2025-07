Voestalpine und BMW kooperieren bei Elektro-Autos

Stahlband wird in Motoren verbaut

Am BMW-Standort in Steyr wird aus dem zwischen 0,25 und 1 Millimeter dicken Stahlband das Herzstück des E-Motors, bestehend aus Rotor und Stator. Die dünnen Bleche werden in Form gestanzt und dann wieder Schicht für Schicht aufeinandergelegt und zu mehreren Zentimeter dicken Teilen „verbacken“. Die Gründe, warum Stator und Rotor nicht gegossen werden, liegen einerseits in den magnetischen Eigenschaften und andererseits in der Geometrie – man könnte die Form nicht in dieser Exaktheit gießen.