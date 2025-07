Ordnungswache in Wels wird völlig neu aufgestellt

„Die Ausgliederung wurde stets dementiert, nun kommt sie also doch“, ortet SP-Gemeinderat Johann Reindl-Schweighofer eine weitere Umfärbung wichtiger Posten in der Stadt: „Wofür die Roten 70 Jahre gebraucht haben, schafft Bürgermeister Rabl in sieben Jahren, er färbt die Stadt Blau um“, befürchtet das rote Polit-Urgesstein Reindl-Schweighofer auch eine politische Besetzung des neuen Ordnungsdienstes. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder der Name Christian Lamprecht, der in Kremsmünster FP-Vizebürgermeister ist und eine Sicherheitsfirma leitet. Diese hat im Frühjahr in Wels bereits die Überwachung der Müllsünder übernommen, wir berichteten.