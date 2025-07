Keine vierte Auflage von LIDO SOUNDS in Linz

Anderer Ort möglich

„Aller guten Dinge sind drei: und so haben wir Resümee gezogen und sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass es ein viertes LIDO SOUNDS in Linz nicht geben kann und wird. Wie es mit dem LIDO SOUNDS generell weitergeht bzw. ob es an einem anderen Ort ein neues Zuhause findet, das wird die Zukunft zeigen und dazu können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme auf Facebook.