Handy-Dieb plünderte Firmenkonto von Bekanntem

Festnahme am Dienstag

So kam es, dass sich das Landeskriminalamt Kärnten am 15. Juli an ihre OÖ. Kollegen wandte, weil sie vermuteten, dass sich der 24-Jährige in Oberösterreich aufhalte. Und tatsächlich: Nach intensiven Ermittlungen wurde der junge Klagenfurter am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr in einem Hotel bei Perg festgenommen. Nun sitzt er in der Justizanstalt Linz und wartet auf seine Überstellung nach Klagenfurt.

Bis zu drei Jahre Haft

„Ermittelt wird nun wegen einer Reihe von Delikten: Einbruchsdiebstahl, betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch und Gebrauch fremder Ausweise“, erklärt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. „Straftragend ist, dass er in 51 Angriffen insgesamt 290.000 Euro vom Firmenkonto des Opfers auf sein eigenes überwiesen hat.“ Ein Glück für ihn, denn hätte er mehr als 300.000 Euro gestohlen, hätte die Strafdrohung ein bis zehn Jahre betragen, wogegen ihm so nur bis zu drei Jahre Haft drohen.