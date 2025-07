Testkäufe: Trotz Alterskontrolle gibt‘s „Tschick“

Trafiken am besten, CBD-Shops am schlechtesten

Die Orte, an denen am wenigsten an Jugendliche unter 18 verkauft wird, sind Trafiken mit 13,5 Prozent. Im Gegensatz dazu stehen CBD-Shops, wo es rauchbare Hanfblüten gibt. Hier haben zwei Drittel der Testkäufer Produkte bekommen und wurden nicht nach dem Ausweis gefragt. Diese Shops wurden 2024 zum ersten Mal geprüft, man erwarte sich einen Rückgang durch vermehrte Testungen, ergänzt Winkler.

Dass Ausweise nicht kontrolliert werden und man das Alter falsch einschätzt, kam bei jedem zehnten Betrieb vor. „Es wäre nötig, sich bei der Einschätzung nicht auf das Äußere zu verlassen, sondern generell den Ausweis zu verlangen. Jugendliche können körperlich sehr unterschiedlich sein“, weiß Dietmar Krenmayr, Leiter der Testkäufe. Außerdem nennt er die „18+7“-Regel als Vorschlag. Diese besagt: Solange der Kunde nicht wie 25 aussieht, soll immer der Ausweis verlangt werden.