Der heiße Beat regiert die Nacht am Traunsee

Der Name entstand angeblich spontan – vielleicht weil ihre ersten Songs Vertonungen von Struwwelpeter-Geschichten waren. Ja, die Jungs ticken anders. Die ersten Gigs spielten sie in kleinen Wiener Clubs. Dem Debütalbum „Nelken & Schillinge“ (2009) folgten erste Festivalauftritte. Der Durchbruch gelang aber erst bei Minusgraden. Zwar war Bilderbuch noch weit entfernt vom heutigen Mix aus Sound, Style und Spektakel, aber 2011 gelang der entscheidende Auftritt: Sie spielten in der Arena Wien bei eisigen Temperaturen unter freiem Himmel.